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Фигуристка Медведева объяснила уход из профессионального спорта

Источник:
Sibnet.ru
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Фигуристка Евгения Медведева
Фото: © телеграм-канал Евгении Медведевой

Фигуристка Евгения Медведева решила завершить спортивную карьеру в 18-19 лет из-за травмы спины, об этом она рассказала в интервью Hello.

«Я ведь не по собственной воле перестала соревноваться. У меня очень большие проблемы со спиной. Даже нервы пришлось удалять, но это все равно не помогло», — сказала Медведева.

Она добавила, что скучает по соревнованиям, но признала, что без них «живется спокойнее».

Медведева — двукратный серебряный призер Олимпиады 2018 года, двукратная чемпионка мира, Европы и России. Она не выступает в официальных соревнованиях с сезона 2019/20, в конце 2022 года она объявила о завершении карьеры.

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ERMOL33

Это точно, без победы им не жить, народ, теже пацриоты сожрут живьём

slavaynin

Пока жив брюс уилис,нам не о чем безпокоится.

SEREGALG

не это по жизни обиженные люди