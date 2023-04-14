Фигуристка Медведева объяснила уход из профессионального спорта

Фигуристка Евгения Медведева решила завершить спортивную карьеру в 18-19 лет из-за травмы спины, об этом она рассказала в интервью Hello.

«Я ведь не по собственной воле перестала соревноваться. У меня очень большие проблемы со спиной. Даже нервы пришлось удалять, но это все равно не помогло», — сказала Медведева.

Она добавила, что скучает по соревнованиям, но признала, что без них «живется спокойнее».

Медведева — двукратный серебряный призер Олимпиады 2018 года, двукратная чемпионка мира, Европы и России. Она не выступает в официальных соревнованиях с сезона 2019/20, в конце 2022 года она объявила о завершении карьеры.