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Евросоюз подготовит 11‑й пакет санкций против России

Источник:
ТАСС
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Евросоюз готовится ввести 11-й пакет санкций против России, заявила в четверг еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннес.

«Европа ввела 10 пакетов санкций. Будет еще один», — приводит ТАСС слова Макгиннес.

Еврокомиссар отметила, что 11-й санкционный пакет будет направлен в первую очередь на борьбу с попытками обхода ограничительных мер. «Необходимо убедиться, что у не будет возможностей для обхода наших санкций», - подчеркнула она.

Ранее стало известно, что Евросоюз приступит к обсуждению введения 11-го пакета санкций после католической Пасхи, которая отмечалась в прошедшие выходные.

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Экономика #Санкции
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