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Опубликован список «Time 100» самых влиятельных людей мира

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @leomessi

Спортсмены, бизнесмены, актеры, музыканты и представители науки вошли в ежегодный список «Time 100» самых влиятельные люди мира в 2023 году.

В список «Time 100» вошли король Великобритании Карл III, которого официально коронуют меньше, чем через месяц, чемпион мира по футболу 2022 года Лионель Месси, основатель Tesla и владелец Twitter Илон Маск.

Из актерской среды в списке самых влиятельных людей мира оказался звезда сериала «Одни из нас» (The Last of Us) Педро Паскаль, номинанты «Оскара-2022» Колин Фаррелл и Остин Батлер, актрисы Сальма Хайек, Зои Салдана и Обри Плаза.

Впервые в «Time 100» попали модель Белла Хадид, дизайнер Том Браун, программист и генеральный директор OpenAI (создавшей ChatGPT) Сэм Алтман.

Список ежегодно формирует американский журнал Time, выбирая по версии редакции самых влиятельных людей мира.

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