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Опубликован новый список «роскошных» авто

Источник:
Sibnet.ru
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Минпромторг России опубликовал список автомобилей средней стоимостью выше 10 миллионов рублей, которые облагаются налогом на роскошь.

Сейчас в списке числятся 449 моделей автомобилей (в 2022 году их число равнялось 345). Среди них 275 имеют цену выше 10 миллионов рублей, а еще 174 стоят дороже 15 миллионов.

В список попали все модели Rolls-Royce, которые были представлены на российском рынке. Также в перечне автомобилей, опубликованных Минпромторгом, можно найти различные модели Aurus, Mercedes-Benz, BMW, Lexus и так далее.

Для расчета транспортного налога на автомобили, вошедшие в перечень роскошных, применяется особая формула. За основу взята действующая схема расчета транспортного налога от 2003 года: количество лошадиных сил автомобиля умножается на налоговую ставку, которая привязана к мощности. Ставку каждый регион выбирает сам.

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