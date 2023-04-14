Опубликован новый список «роскошных» авто

Минпромторг России опубликовал список автомобилей средней стоимостью выше 10 миллионов рублей, которые облагаются налогом на роскошь.

Сейчас в списке числятся 449 моделей автомобилей (в 2022 году их число равнялось 345). Среди них 275 имеют цену выше 10 миллионов рублей, а еще 174 стоят дороже 15 миллионов.

В список попали все модели Rolls-Royce, которые были представлены на российском рынке. Также в перечне автомобилей, опубликованных Минпромторгом, можно найти различные модели Aurus, Mercedes-Benz, BMW, Lexus и так далее.

Для расчета транспортного налога на автомобили, вошедшие в перечень роскошных, применяется особая формула. За основу взята действующая схема расчета транспортного налога от 2003 года: количество лошадиных сил автомобиля умножается на налоговую ставку, которая привязана к мощности. Ставку каждый регион выбирает сам.