Уголовную ответственность за дипфейки задумали ввести в России

Законопроект о введении уголовного наказания за дипфейки при финансовом мошенничестве с помощью подмены голоса или изображения человека внесут на рассмотрение Госдумы.

«Мы предлагаем добавить к отягчающим обстоятельствам использование технологии дипфейки, то есть подмены лица и голоса на фото, видео или во время виртуального общения в интернете», — пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта, депутат Ярослав Нилов.

Он отметил, что, например, по статье «Мошенничество» виновному будет грозить лишение свободы до пяти лет или штраф, «Кража» — до двух лет, «Вымогательство» — до четырех лет, «Присвоение или растрата чужого имущества» — до двух лет.

«Мы живем в мире, который все больше погружается в виртуальное пространство. Общаемся в мессенджерах, соцсетях, по видеосвязи, смотрим ролики на видеохостингах, пересылаем друг другу документы, фотографии и видео», — сказал Нилов.

По его словам, «дипфейк позволяет влезть в этот рутинный процесс, и обманом или через страх отобрать деньги, заставить что-то сделать или передать информацию».

В пример он привел ситуацию, когда с украденного аккаунта в мессенджере рассылался ролик, на котором человек с лицом и голосом владельца аккаунта просит деньги в долг.