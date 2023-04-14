Госдеп пообещал устроить Лаврову холодный прием в Нью‑Йорке

США пообещали оказать холодный прием министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время его визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях ООН, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Нас предупредили и в Госдепе, и на очень высоком уровне, что Сергея Викторовича здесь ждет очень холодный прием. Посмотрим, как это будет выражаться на мероприятии, в чем будет выражаться», — цитирует ТАСС Антонова.

По его словам, Москва на протяжении многих лет не видит «никакого дружелюбия с американской стороны».

Делегация МИД России до сих пор не получила визы для участия в Совете Безопасности ООН. «Никаких разрешений, ни визы для Сергея Викторовича [Лаврова], ни для его сопровождающих лиц мы не получили», — сказал Антонов.

Он подчеркнул, что российская сторона не упрашивает США выдать визы, а требует, «чтобы они обеспечили выполнение своих обязательств как страны, на территории которой находится всемирная организация».