Шерегеш станет городом

Поселок Шерегеш в Кемеровской области, где находится один из самых популярных горнолыжных курортов Сибири, получит статус города, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Сегодня мы презентуем начало строительства в Шерегеше, до этого я дал команду переводить его из ПГТ (поселок городского типа) в город Шерегеш. <…> Шерегеш должен стать городом. Не может курорт мирового уровня быть "ПГТ Шерегеш», — сказал Цивилев. на выездном заседании Совета Федерации

В статусе города в Шерегеше будет проведена реновация — старые дома снесут, появятся новые здания, широкие дороги и пешеходные тротуары.

«До 2035 года город Шерегеш будет чисто туристическим городом», — добавил Цивилев.

В России городом считается поселение, где живут от 12 тысяч человек. В Шерегеше их сейчас 10 тысяч.