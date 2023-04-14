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Шерегеш станет городом

Источник:
Sibnet.ru
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Проект одного из новых районов в Шерегеше
Фото: © правительство Кузбасса

Поселок Шерегеш в Кемеровской области, где находится один из самых популярных горнолыжных курортов Сибири, получит статус города, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Сегодня мы презентуем начало строительства в Шерегеше, до этого я дал команду переводить его из ПГТ (поселок городского типа) в город Шерегеш. <…> Шерегеш должен стать городом. Не может курорт мирового уровня быть "ПГТ Шерегеш», — сказал Цивилев. на выездном заседании Совета Федерации

В статусе города в Шерегеше будет проведена реновация — старые дома снесут, появятся новые здания, широкие дороги и пешеходные тротуары.

«До 2035 года город Шерегеш будет чисто туристическим городом», — добавил Цивилев.

В России городом считается поселение, где живут от 12 тысяч человек. В Шерегеше их сейчас 10 тысяч.

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Жизнь #Город #Кузбасс
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