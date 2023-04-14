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ФБР задержала подозреваемого в утечке документов об Украине

Источник:
РБК
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Сотрудники ФБР задержали военнослужащего Национальной гвардии США, который связан с масштабной утечкой секретных данных Пентагона.

По данным американских СМИ, задержанным оказался 21-летний сотрудник разведывательного подразделения ВВС Национальной гвардии по имени Джек Тейшейра. Он был администратором игрового чата, через который через который слили секретные документы.

ФБР «без происшествий» задержало Тейшейру и он предстанет перед федеральным окружным судом в Массачусетсе, приводит РБК заявление генерального прокурора США.

СМИ выяснили, что многие из опубликованных в Сети секретных документов изначально были размещены в Discord-чате (мессенджер с возможностью голосового общения), созданном подростками для обсуждения конфликта на Украине.

Об утечке секретных данных стало известно 6 апреля. В открытый доступ попала партия документов о состоянии украинской армии. Позже в соцсетях появилась новая порция секретов о политике США «от Украины до Ближнего Востока и Китая».

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ЧП #Громкое дело #Мир
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