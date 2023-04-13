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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США выпустили первый в мире «умный пистолет»

Источник:
Sibnet.ru
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Первый в мире «умный пистолет» выпустил в США, оружие оснащено сканнером отпечатков пальцев, который не позволит сторонним лицам совершить выстрел.

Пистолет блокирует доступ всем, кроме владельца и одобренных пользователей. Выстрел будет возможен только после сверки отпечатка пальца, пишет New York Post. При этом процедура авторизации мгновенная.

Разработчики отмечают, что это поможет повысить безопасность оружия в США. Поскольку изменение законодательства о контроле над оружием в США в значительной степени застопорилось, новая технология способна предотвратить стрельбы в школах и несчастные случаи.

Пистолет будет продаваться по цене 1499 долларов. Он также будет оснащен портативным зарядным устройством. Ожидается, что массовые продажи начнутся в 2024 году.

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Оборона #Оружие
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MuCbE

Потому и готовятся чтоб США не перекрыли им торговые пути в Южно-Китайском море. Им нужно либо сохранить...

pepelmetal

От предателей эту сказку уже лет 20 читаю

Snikolas

Во посмотрите на пустозвончика как старается, денюжку западную отрабатывает, строчит комментарии да ненавистник...

Snikolas

Пусть попробуют в миг обломают зубы об Великую Российскую Армию.