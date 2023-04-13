США выпустили первый в мире «умный пистолет»

Первый в мире «умный пистолет» выпустил в США, оружие оснащено сканнером отпечатков пальцев, который не позволит сторонним лицам совершить выстрел.

Пистолет блокирует доступ всем, кроме владельца и одобренных пользователей. Выстрел будет возможен только после сверки отпечатка пальца, пишет New York Post. При этом процедура авторизации мгновенная.

Разработчики отмечают, что это поможет повысить безопасность оружия в США. Поскольку изменение законодательства о контроле над оружием в США в значительной степени застопорилось, новая технология способна предотвратить стрельбы в школах и несчастные случаи.

Пистолет будет продаваться по цене 1499 долларов. Он также будет оснащен портативным зарядным устройством. Ожидается, что массовые продажи начнутся в 2024 году.