НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Путин допустил введение льгот на покупку вторички

Источник:
Sibnet.ru
350 1
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин на встрече с главой «Дом.РФ» Виталием Мутко допустил введение льгот для ипотечного кредитования на вторичном рынке жилья, сообщается на сайте Кремля.

«Смотрите, мы и отрасль стараемся поддержать, и семьи поддержать. Если все-таки создать какие-то условия для льготного приобретения со вторичного рынка, что востребовано, люди бы хотели этого? Все-таки это тоже косвенно, но положительно будет отражаться и на отрасли», — сказал Путин.

Мутко отметил, что цены на вторичном рынке сейчас ниже, чем на первичном. Благодаря льготным программам на рынке новостроек стало выходить больше проектов, а вторичный рынок несколько приостановился.

Сейчас практически все льготные ипотечные программы распространяются только на рынок новостроек. О необходимости поддержать вторичный рынок жилья ранее говорил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Еще по теме
Путин предостерег от затоваривания на рынке недвижимости
Участники спецоперации получили земельные участки в Крыму
«Яндекс Недвижимость» поможет найти квартиру за рубежом
Россиян обяжут пускать в квартиры сотрудников ЖКХ
смотреть все
Экономика #Квадраты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Психолог нашла связь между нижним бельем и характером девушки
Парад планет: куда смотреть и нужно ли бояться
Госдума предложила платить школьникам за пятерки
Зеленский выдвинул невозможное условие мира
Обсуждение (1)
Картина дня
Песков предсказал исход спецоперации на Украине
Путин допустил введение льгот на покупку вторички
Флот США усилят автономные корабли‑роботы
Китай испытает систему защиты Земли от астероидов
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как язык тела выдает вруна
Самый простой способ планирования дел и времени
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Магические цвета 2023 года по славянскому календарю
Три, девять и 40 дней: что едят на поминках
Все статьи
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

MuCbE

Потому и готовятся чтоб США не перекрыли им торговые пути в Южно-Китайском море. Им нужно либо сохранить...

pepelmetal

От предателей эту сказку уже лет 20 читаю

Snikolas

Во посмотрите на пустозвончика как старается, денюжку западную отрабатывает, строчит комментарии да ненавистник...

Snikolas

Пусть попробуют в миг обломают зубы об Великую Российскую Армию.