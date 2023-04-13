Путин допустил введение льгот на покупку вторички

Президент России Владимир Путин на встрече с главой «Дом.РФ» Виталием Мутко допустил введение льгот для ипотечного кредитования на вторичном рынке жилья, сообщается на сайте Кремля.

«Смотрите, мы и отрасль стараемся поддержать, и семьи поддержать. Если все-таки создать какие-то условия для льготного приобретения со вторичного рынка, что востребовано, люди бы хотели этого? Все-таки это тоже косвенно, но положительно будет отражаться и на отрасли», — сказал Путин.

Мутко отметил, что цены на вторичном рынке сейчас ниже, чем на первичном. Благодаря льготным программам на рынке новостроек стало выходить больше проектов, а вторичный рынок несколько приостановился.

Сейчас практически все льготные ипотечные программы распространяются только на рынок новостроек. О необходимости поддержать вторичный рынок жилья ранее говорил вице-премьер России Марат Хуснуллин.