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Песков предсказал исход спецоперации на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Высокая степень вовлеченности НАТО в конфликт на Украине не повлияет на положительный для России исход специальной военной операции, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Увеличилась степень вовлеченности НАТО в конфликт. Это приводит к затягиванию по времени, но не может изменить суть происходящего, а главное, положительный для нас исход», — сказал Песков, которого цитирует телеграм-канал «Мастерская новых медиа».

Он также напомнил о том, что прошлой осенью посетил Луганск, и отметил, что за прошедшие полгода «более отчетливыми стали контуры глобальной войны, которая происходит». «Она стала жестче, беспощаднее», — отметил пресс-секретарь президента.

Песков подчеркнул, что происходящее в настоящее время носит для России «экзистенциальный характер». «Без победы нам не жить, поэтому победа будет обязательно», — заключил представитель Кремля.

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Политика #Россия #Мир
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