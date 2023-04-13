Китай испытает систему защиты Земли от астероидов

Китай испытает ударную космическую платформу по защите Земли от опасных астероидов. Корабль-камикадзе и станция наблюдения за миссией будут запущены в 2025 году, а целью станет околоземный астероид 2019 VL5 диаметром 30 метров.

Оба аппарата будут запущены на одной ракете «Чанчжэн-3B» и станция наблюдения с массой приборов первой выйдет на орбиту целевого астероида. На станции будут радиолокаторы, лазерные дальномеры, средства анализа пыли и частиц и камеры высокого разрешения.

Расчеты показали, что удар по астероиду 2019 VL5 изменит его скорость на 5 сантиметров в секунду. Подтвердить результаты планируется с помощью земных телескопов, а также будущего орбитального телескопа, который Кита намерен отправить в космос в конце 2024 года.

Ранее схожую миссию провели специалисты NASA — в ее ходе корабль-камикадзе DART протаранил малый астероид Диморф. Эксперимент показал, что при удачном стечении обстоятельств таким способом астероиды можно уводить с опасной траектории.