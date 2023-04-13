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США ввели санкции против «МегаФона»

Источник:
Sibnet.ru
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США ввели санкции в отношении компании «МегаФон» — в качестве причины указывается, что ее владельцем является USM Group бизнесмена Алишера Усманова, который уже находится под ограничительными мерами американского Минфина.

По мнению американских чиновников, Усманов владеет «широкой сетью предприятий в офшорах, зарегистрированной на членов его семьи, с помощью которых он может проводить финансовые операции, что потенциально позволяет ему обходить санкции».

Пресс-служба «МегаФона» уже назвала санкции «несправедливыми, незаконными и не имеющими под собой оснований». Компания намерена оспаривать введенные Соединенными Штатами ограничения.

В документах Минфина США указано, что «МегаФону» запрещены операции, связанные с корреспондентскими счетами или расчетными счетами с оплатой и обработкой транзакций с участием определенных иностранных финансовых учреждений.

При этом запрет не касается оказания телекоммуникационных услуг, включая экспорт, реэкспорт, продажу или поставки из США или американскими лицами программного обеспечения, аппаратных средств или технологий для оказания услуг связи.

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