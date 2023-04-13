Хоккейный клуб «Лада» вернулся в КХЛ

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил состав участников следующего сезона, добавив клуб «Лада» из Тольятти.

В сезоне 2023/2024 КХЛ примут участие 23 клуба, среди условных новичков — тольяттинская «Лада». Ранее «Лада» выступала в КХЛ, но предыдущие пять сезонов клуб провел во Всероссийской хоккейной лиге.

В сезоне 2022/23 «Лада» вышла в плей-офф, но завершила борьбу за Кубок Петрова в первом туре, проиграв АКМ из Тулы со счетом 4:3 в серии.

Выпущена Lada для фанатов хоккея

ХК «Лада» базируется в Тольятти, Самарской области. Клую был основан в 1976 году и до 1990 года назывался «Торпедо». «Лада» выступала в КХЛ в сезонах 2008/09 и 2009/10, а также с сезона 2014/15 по 2017/18.

В КХЛ клуб не выступал из-за недостаточного финансирования команды. Учредителем «Лады» является правительство Самарской области, а титульным спонсором — автомобильный завод «Лада».