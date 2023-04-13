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Флот США усилят автономные корабли‑роботы

Источник:
Defense news
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Армия и флот США
Фото: © U.S. Navy

Командование ВМС США в течение ближайших 10 лет пополнит флот различными надводными и подводными автономными аппаратами без экипажей.

С 2024 по 2028 год ВМС планирует закупать и тестировать беспилотные прототипы, с 2029 года они начнут поступать на вооружение. «Флот, состоящий из кораблей с экипажами и автономных аппаратов, становится реальностью», — пишет издание Defense news.

При этом пока американские военные не убедятся в том, что системы автономных аппаратов полностью слушаются их, испытания будут проходить на борту кораблей или самолетов в присутствии людей.

В рамках программы потребуется создать такой корпус кораблей, механические и электрические механизмы, которые позволят автономным аппаратам находиться в море целыми неделями и месяцами без вмешательства человека.

Какие корабли-роботы в разработке

Строительство первого большого автономного надводного аппарата (Large Unmanned Surface Vehicle, LUSV) начнется в 2025 году. Он будет нести ракеты, которые смогут запускать удаленно с другого корабля с экипажем.

Также идет разработка среднего автономного надводного аппарата (Medium Unmanned Surface Vehicle, MUSV), для которого создадут семь прототипов. Этот аппарат оснастят аппаратурой сбора информации, а также лазерным и электромагнитным оружием.

Сейчас уже идут морские испытания первого образца автономного подводного аппарата — беспилотной подводной лодки Orca сверхбольших габаритов (Extra Large Unmanned Underwater Vehicle, XLUUV) разработки компании Boeing.

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