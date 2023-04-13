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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Выпущена Lada для фанатов хоккея

Источник:
Sibnet.ru
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Lada выпустила Niva Travel KHL — специальную версию внедорожника для любителей хоккея. Цена составит от 1,3 миллиона рублей.

Lada Niva Travel KHL создана на базе комплектации Luxe и отличается символикой Континентальной хоккейной лиги на кузове, а также эксклюзивным набором аксессуаров, отметила пресс-служба АвтоВАЗа.

Lada Niva Travel KHL
Фото: © АвтоВАЗ

Дополнительное оснащение включает коврики салона и багажника, сумку-органайзер, фартук ковра багажника, которым можно прикрыть бампер автомобиля при погрузке или разгрузке, а также рюкзак и термокружка с логотипами специальной серии.

У модели будет подогрев сидений и ветрового стекла, камера заднего вида с омывателем, кондиционер, мультимедийная система, парктроник, и др. Специальная серия также включает Off-road пакет, состоящий из шноркеля, легкосплавных дисков цвета «антрацит» с внедорожными шинами.

Цена составит от 1,29 миллиона рублей.

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