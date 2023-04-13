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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кулеба попросил превратить Черное море во внутренние воды НАТО

Источник:
РБК
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал превратить Черное море в «море НАТО», в то же время заявив о необходимости его демилитаризации.

«Пришло время превратить Черное море в то, чем стало Балтийское — в море НАТО... Мы призываем к демилитаризации Черного моря, чтобы мирные, законопослушные страны могли использовать его для торговли и путешествий», — приводит РБК слова Кулебы, сказанные им на пресс-конференции по вопросам безопасности Черного моря в Бухаресте.

Глава МИД Украины с сожалением заявил, что у Запада нет последовательной стратегии по Черному морю, а у России, по его словам, она всегда была.

Глава МИД Украины в ходе конференции также вновь заявил о намерении Киева установить свой контроль над вошедшими в состав России регионами.

Тема: Военная операция на Украине
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