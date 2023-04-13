Вышел трейлер третьего сезона «Великой» с Эль Фаннинг

Стриминговый сервис Hulu представил трейлер третьего сезона сериала «Великая» с Эль Фаннинг и Николасом Холтом в главных ролях.

Судя по трейлеру, в третьем сезона Екатерина и Петр III попробуют наладить отношения, разделив полномочия. Императрица будет заниматься делами страны, соглашаясь на компромиссы, а ее супруг займется хозяйством и ребенком.

Сериал «Великая» — это сатирическое толкование истории России во времена правления Екатерины II.

В первом сезоне было показано, как будущая императрица приезжает в России и выходит замуж за Петра. Во втором — активно борется за престол. В конце последнего сезона Екатерина хотела убить мужа, но обстоятельства сложились иначе. В третьем сезоне героям предстоит научиться доверять друг другу.

Премьера третьего сезона сериала «Великая» состоится 12 мая на Hulu.