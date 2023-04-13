Вынесен приговор «казанскому стрелку»

«Казанский стрелок» Ильназ Галявиев приговорен к пожизненному сроку за убийство девяти человек в школе, решение вынес Верховный суд Татарстана в четверг.

19-летний Галявиев открыл стрельбу в школе №175, которую сам окончил, 11 мая 2021 года. Погибли семь учеников восьмого класса и двое взрослых. Потерпевшими по делу признаны 667 человек, 139 из них получили ранения и травмы.

Молодой человек незадолго до нападения создал телеграм-канал, где выложил свое фото в маске с надписью «БОГ» и сообщил о намерении «убить много биомусора и покончить с собой».

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По версии СКР, причиной стало стремление Галявиева подражать «действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур». Он признан вменяемым.

«Прошу прощения у потерпевших. Знаю, что никакие слова и деньги не вернут погибших, инвалидов не сделают здоровыми. Также я постараюсь закрыть все иски. Работая в колонии, ограничивать себя не буду. Попытаюсь написать книгу, а деньгами погасить иски. Богом я не был и таковым себя не считаю», — сказал Галявиев в последнем слове.