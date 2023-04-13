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Замглавы МИД заявил о риске военного конфликта России и НАТО

Источник:
«Известия»
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Замглавы МИД России Александр Глушко
Замглавы МИД России Александр Глушко
Фото: © МИД России

Риск вооруженного столкновения между Россией и НАТО возрастает, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Глушко.

«Это понимают вcе. Если мы посмотрим на эволюцию ситуации в сфере безопасности за последние годы в Балтийском регионе, то это как раз очень хороший пример того, как наиболее спокойный в военном и политическом отношении регион общими усилиями НАТO был превращен в зону военного соперничества», — сказал в интервью «Известиям» Глушко.

По его словам, Балтийскому морю уделялось большое внимание с точки зрения защиты окружающей среды, развития транспортных возможностей и логистики.

«Но после того как в члены альянса были приняты страны Балтии, НАТО стала последовательно превращать этот самый спокойный регион в зону повышенной военной активности», — отметил Грушко.

В мае 2022 года Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса. Процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить курдские организации террористическими.

Вступление Финляндии было согласовано 31 марта и 4 апреля она официально вошла в НАТО. Что касается Швеции, то в феврале президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ей дорога туда закрыта. Причиной стали акции по осквернению Корана, согласованные шведскими властями.

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