Чихуахуа размером с банкноту стала самой маленькой собакой в мире

Чихуахуа Перл из Флориды стала самой маленькой собакой в мире. В высоту она ниже стандартного телевизионного пульта, а в длину — такая же, как долларовая банкнота.

Рост собачки — 9,14 сантиметра, длина туловища — 12,7 сантиметра, утвердили размеры Перл представители Книги рекордов Гиннесса.

Фото: © Книга рекордов Гиннесса

Чихуахуа родилась в сентябре 2020 года в городе Орландо у Ванессы Семлер. Тетя Перл, Милли, до нее считалась самой маленькой собакой. Ее длина — 9,65 сантиметра.

При рождении Перл весила менее 30 граммов, сейчас — 553 грамма. По словам хозяйки, она поправилась, так как любит курицу, лосось и другие «высококачественные продукты питания».