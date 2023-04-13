Цены на чай и кофе выросли на 20‑30%

Кофе за год (с февраля 2022 года) в России подорожало на 30%, а чай — на 20,1%, подсчитали эксперты исследовательской компании NielsenIQ.

За последний год кофейно-чайный рынок в России серьезно изменился. Из-за ухода некоторых игроков ассортимент продукции сократился, а сложности в логистике и неурожай кофе в Бразилии привели к существенному росту цен, считают эксперты.

В деньгах продажи выросли — в кофе на четверть, в чае — на 13,5%. Но в объемах и кофе, и чай упали — на 3,7% и 5,5% соответственно. В кофе стабильной категорией остается растворимый, продажи натурального снижаются . В чае больше падают продажи зеленого чая, приводит «Российская газета» исследование компании.

NielsenIQ отмечает, что падение продаж в традиционной рознице отчасти компенсирует рост онлайн-продаж. Потребители ищут товар подешевле. Производители и торговля со своей стороны пытаются удержать продажи с помощью уменьшения веса пачки и промоакциями.

Дефицита кофе и чая на рынке нет, отечественные брендырасширяют линейку, а ритейлеры развивают собственные торговые марки, особенно в сегменте растворимого кофе, отметил глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.