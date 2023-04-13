Школьник на Алтае распылил перцовый баллончик в школе

Дети пострадали в школе Алтайского края после того, как один из учеников распылил в здании перцовый баллончик.

По данным следователей, инцидент произошел в селе Первомайское Бийского района. Медицинская помощь понадобилась нескольким ученикам. Правоохранители начали проверку после появления сообщений в СМИ.

Минздрава края уточняет, что пострадали 32 ребенка 11-12 лет, пятеро из них попали в больницу в состоянии средней тяжести, а виновник произошедшего заявил, что все произошло случайно.

Телеграм-канал Mash Siberia отмечает, что полицейским 12-летний мальчик рассказал, что нашел баллончик на улице, а затем тот сам распылился в портфеле.