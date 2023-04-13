Reuters узнало о потерях Украины в 130 тысяч человек

Украинские силы в боевых действиях потеряли убитыми и ранеными до 131 тысячи человек, следует утекших в интернет секретных документов Пентагона.

«Украина понесла общие потери в 124 500 — 131 000 человек, в том числе 15 500 — 17 500 убитыми в бою и 109 000 — 113 500 ранеными в бою», — приводит Reuters содержание одного из секретных документов, предположительно принадлежащих американской разведке.

Авторы этого документа также прогнозируют, что украинский конфликт грозит перерасти в «затяжную войну», которая продолжится и после 2023 года.

В ноябре 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о более ста тысячах погибших украинских военнослужащих. Впоследствии эта часть была удалена из ее письменного и видеозаявления.

В марте 2023 газета Politico со ссылкой на источник во властных кругах США сообщила, что за время конфликта погибли свыше ста тысяч украинских военных, в том числе самых опытных.