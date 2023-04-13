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HBO и Роулинг превратят романы о Гарри Поттере в длинный сериал

Источник:
Sibnet.ru
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Книга, Гарри Поттер, Роулинг
Фото: © Sibnet.ru

HBO Max сделал официальное заявление в видео на YouTube: телекомпания занялась масштабным сериалом по романам Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

«HBO Max заказал первый в истории телесериал по сценарию #HarryPotter, точную адаптацию культовых книг», —говорится в заявлении.

Известно, что автор романов Джоан Роулинг вошла в число продюсеров проекта. Каждый сезон проекта будет адаптацией одного романа, поэтому ожидается, что сериал будет идти десять лет.

Актерский состав будущего сериала про Гарри Поттера пока не определен, также неизвестно, когда начнутся съемки.

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