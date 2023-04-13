Разведка США посчитала маловероятными переговоры по Украине

Разведуправление Министерства обороны (РУМО) США считает маловероятным начало мирных переговоров между Москвой и Киевом в 2023 году.

Переговоры о прекращении конфликта маловероятны в течение 2023 года при всех рассматриваемых сценариях, приводит газета The Washington Post документ РУМО, утекший в интернет.

По данным газеты, этот документ был подготовлен с учетом «тщательного анализа Соединенными Штатами численности войск, вооружения и снаряжения обеих сторон».

Аналитики американской военной разведки ожидают продолжения боевых действий в 2024 году. Обе стороны «будут отказываться от переговоров о прекращении конфликта» в текущем году.