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Разведка США посчитала маловероятными переговоры по Украине

Источник:
The Washington Post
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Разведуправление Министерства обороны (РУМО) США считает маловероятным начало мирных переговоров между Москвой и Киевом в 2023 году.

Переговоры о прекращении конфликта маловероятны в течение 2023 года при всех рассматриваемых сценариях, приводит газета The Washington Post документ РУМО, утекший в интернет.

По данным газеты, этот документ был подготовлен с учетом «тщательного анализа Соединенными Штатами численности войск, вооружения и снаряжения обеих сторон».

Аналитики американской военной разведки ожидают продолжения боевых действий в 2024 году. Обе стороны «будут отказываться от переговоров о прекращении конфликта» в текущем году.

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