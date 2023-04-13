НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Депутаты от всех фракций попросили о возвращении Twitter

Источник:
Sibnet.ru
244 3

Депутаты от всех фракций подписали письмо к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой разблокировать Twitter, так как платформа перестала «дискриминировать российских политиков и журналистов».

«Twitter перестал дискриминировать российских политиков и журналистов. Их больше не удаляют из рекомендаций и не понижают в выдаче. Это личное решение нового главы Илона Маска»,— заявил замруководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков.

Именно эта партия подготовила обращение в Роскомнадзор и Генпрокуратуру. От «Единой России» его подписал депутат Антон Басанский, от КПРФ — Михаил Матвеев, ЛПДР — Ярослав Нилов и Станислав Наумов, «Справедливой России — За правду» — Николай Новичков и Яна Лантратова, а также другие парламентарии.

Парламентарии предложили повторно проверить социальную сеть на наличие материалов, нарушающих российское законодательство.

Еще по теме
Путин одобрил создание собственной орбитальной станции
Кремль назвал «весьма интересным» перезапуск приватизации
Кремль исключил отмену Парада Победы на Красной площади
Курск и Белгород отменили парады на 9 мая
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Психолог нашла связь между нижним бельем и характером девушки
Парад планет: куда смотреть и нужно ли бояться
Паникующие вкладчики опустошили банки США
Госдума предложила платить школьникам за пятерки
Обсуждение (3)
Картина дня
Путин одобрил создание собственной орбитальной станции
Разведка США оценила шансы на переговоры по Украине
Депутаты от всех фракций попросили о возвращении Twitter
Си Цзиньпин призвал военных готовиться к реальным боям
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как язык тела выдает вруна
Самый простой способ планирования дел и времени
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Магические цвета 2023 года по славянскому календарю
Три, девять и 40 дней: что едят на поминках
Все статьи
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
39
Группы охотников на западные танки появились в российской армии
32
МИД Японии обвинил Россию в оккупации южных Курил
31
Глава комитета ГД заявил, что новая мобилизация не планируется
29
Американский офицер предсказал Украине военную катастрофу
28
Кремль заявил об истерике Запада по поводу оружия в Белоруссии