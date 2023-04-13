Депутаты от всех фракций попросили о возвращении Twitter

Депутаты от всех фракций подписали письмо к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой разблокировать Twitter, так как платформа перестала «дискриминировать российских политиков и журналистов».

«Twitter перестал дискриминировать российских политиков и журналистов. Их больше не удаляют из рекомендаций и не понижают в выдаче. Это личное решение нового главы Илона Маска»,— заявил замруководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков.

Именно эта партия подготовила обращение в Роскомнадзор и Генпрокуратуру. От «Единой России» его подписал депутат Антон Басанский, от КПРФ — Михаил Матвеев, ЛПДР — Ярослав Нилов и Станислав Наумов, «Справедливой России — За правду» — Николай Новичков и Яна Лантратова, а также другие парламентарии.

Парламентарии предложили повторно проверить социальную сеть на наличие материалов, нарушающих российское законодательство.