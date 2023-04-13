Иван Ургант пообещал вернуться на Первый канал

Шоумен Иван Ургант появился на премьере фильма «Вызов», который продюсирует Первый канал, и ответил на вопросы о возвращении на прежнюю работу.

Закрытая премьера художественного фильма «Вызов» прошла в среду, 12 апреля, в московском кинотеатре «Октябрь». На больших экранах космическую драму покажут с 20 апреля. В числе первых, кто посмотрел фильм, оказался Иван Ургант. Шоумен давно не выходил в свет, тем более на мероприятия, связанные с Первым каналом.

Журналисты задали ведущему вопросы. На вопрос: «Надеется ли он на возвращение своих программ в эфир Первого канала?» Ургант ответил, что очень надеется. Затем у него уточнили, произойдет ли это в ближайшее время. «Зачем нам друг друга обманывать, конечно, да», — сказал он.

Кроме Урганта на премьеру «Вызова» пришли Константин Эрнст, Ксения Собчак, Ольга Бузова, Ида Галич, участники самой картины Юлия Пересильд, Милош Бикович и другие знаменитости.