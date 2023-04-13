Запущен отечественный аналог сервиса Downdetector

Российский аналог сервиса Downdetector под названием «Мониторинг сбоев» запустили в России. Он доступен на сайте Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

По своему функционалу российский сервис заменяет ресурс downdetector.com, который перестал анализировать российские интернет-ресурсы после начала спецоперации на Украине.

«Мониторинг сбоев» отслеживает состояние ресурсов на основе сообщений пользователей, которые могут пожаловаться на проблему в работе популярного приложения или ресурса.

При возникновении жалобы специалисты сервиса будут выяснять причины, а при получении большого количества сообщений о сбоях — подключаться к решению проблемы.

Следить за состоянием Рунета можно при помощи тепловой карты — всплески на графике сигнализируют о массовых сбоях. Через специальный раздел также можно перейти в Реестр адресно-номерных ресурсов для поиска информации о сетевых адресах.