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Запущен отечественный аналог сервиса Downdetector

Источник:
Sibnet.ru
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Российский аналог сервиса Downdetector под названием «Мониторинг сбоев» запустили в России. Он доступен на сайте Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

По своему функционалу российский сервис заменяет ресурс downdetector.com, который перестал анализировать российские интернет-ресурсы после начала спецоперации на Украине.

«Мониторинг сбоев» отслеживает состояние ресурсов на основе сообщений пользователей, которые могут пожаловаться на проблему в работе популярного приложения или ресурса.

сервис «Мониторинг сбоев»
сервис «Мониторинг сбоев»
Фото: © portal.noc.gov.ru/ru/monitoring/

При возникновении жалобы специалисты сервиса будут выяснять причины, а при получении большого количества сообщений о сбоях — подключаться к решению проблемы.

Следить за состоянием Рунета можно при помощи тепловой карты — всплески на графике сигнализируют о массовых сбоях. Через специальный раздел также можно перейти в Реестр адресно-номерных ресурсов для поиска информации о сетевых адресах.

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