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Определился соперник «Ак Барса» в битве за Кубок Гагарина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал «ХК ЦСКА Москва»

ЦСКА обыграл СКА в шестой игре финала Западной конференции и в шестой раз вышел в финал Кубка Гагарина, где сразится с казанским «Ак Барсом».

Решающий матч между ЦСКА и СКА прошел в среду, 12 апреля, на «ЦСКА Арене» в Москве. Встреча завершилась со счетом 3:0. Счет в серии — 4:2.

В команде Сергея Федорова шайбы забросили Максим Соркин, Константин Окулов, Даррен Диц (в большинстве). Сорокин отличился тем, что забил самый быстрый гол в истории ЦСКА в плей-офф КХЛ. Нападающий поразил ворота СКА на 13-й секунде матча.

Игрокам СКА не удалось распечатать ворота ЦСКА. Для вратаря Адама Рейдеборна это вторая «сухая» игра в серии со СКА.

Московским «Армейцам» для выхода в финал Кубка Гагарина потребовалось на одну игру больше, чем «Ак Барсу». Казанцы сыграли сериюс омским «Авангардом» со счетом 4:1. Первый матч между «Ак Барсом» и ЦСКА пройдет 14 апреля в Казани.

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