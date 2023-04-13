ЦСКА обыграл СКА в шестой игре финала Западной конференции и в шестой раз вышел в финал Кубка Гагарина, где сразится с казанским «Ак Барсом».

Решающий матч между ЦСКА и СКА прошел в среду, 12 апреля, на «ЦСКА Арене» в Москве. Встреча завершилась со счетом 3:0. Счет в серии — 4:2.

В команде Сергея Федорова шайбы забросили Максим Соркин, Константин Окулов, Даррен Диц (в большинстве). Сорокин отличился тем, что забил самый быстрый гол в истории ЦСКА в плей-офф КХЛ. Нападающий поразил ворота СКА на 13-й секунде матча.

Игрокам СКА не удалось распечатать ворота ЦСКА. Для вратаря Адама Рейдеборна это вторая «сухая» игра в серии со СКА.

Московским «Армейцам» для выхода в финал Кубка Гагарина потребовалось на одну игру больше, чем «Ак Барсу». Казанцы сыграли сериюс омским «Авангардом» со счетом 4:1. Первый матч между «Ак Барсом» и ЦСКА пройдет 14 апреля в Казани.