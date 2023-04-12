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Военным США запретили атаковать российские войска первыми

Источник:
РИА Новости
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Военнослужащим США, размещенным в Польше и Румынии, приказали не атаковать первыми российские войска в случае потенциальной конфликтной ситуации.

Американские военные получили соответствующие инструкции от начальства, написал в своем блоге на платформе Substack известный американский журналист Сеймур Херш.

В настоящее время бригада 82-й воздушно-десантной дивизии проводит учения на базе в Польше в нескольких километрах от украинской границы. Инструктаж может быть связан с близостью к территории Украины.

Подразделение было усилено бригадой из 101-й воздушно-десантной дивизии, развернутой в Румынии. Численность обеих бригад может превышать 20 тысяч человек.

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Оборона #Армия
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