Военным США запретили атаковать российские войска первыми

Военнослужащим США, размещенным в Польше и Румынии, приказали не атаковать первыми российские войска в случае потенциальной конфликтной ситуации.

Американские военные получили соответствующие инструкции от начальства, написал в своем блоге на платформе Substack известный американский журналист Сеймур Херш.

В настоящее время бригада 82-й воздушно-десантной дивизии проводит учения на базе в Польше в нескольких километрах от украинской границы. Инструктаж может быть связан с близостью к территории Украины.

Подразделение было усилено бригадой из 101-й воздушно-десантной дивизии, развернутой в Румынии. Численность обеих бригад может превышать 20 тысяч человек.