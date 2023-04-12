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Метеорологи назвали самый страшный для человечества год

Источник:
Science
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Самым страшным годом для человечества стал 536 год нашей эры, выяснили ученые Гарвардского университета.

По данным метеорологов, с 536 года Европа, Ближний Восток и часть Азии 18 месяцев прожили в сумерках, поскольку Солнце светило как Луна, а температура понизилась на 2 градуса, что стало причиной самого холодного десятилетия за последние 2,5 тысячи лет.

Похолодание положило начало глобальному изменению климата, а также стало причиной всех катаклизмов и эпидемий последующих веков. Результатом бедствия стали голод, чума и падение Восточной Римской империи, говорится в статье исследователей, опубликованной Science.

Отмечается, что причины случившегося стали понятны лишь в 2018 году, когда исследователи после изучения льда швейцарского ледника пришли к выводу, что начало бедствиям положило сильные извержения исландского вулкана, которые заполнили атмосферу пеплом.

Также страшными для человечества ученые посчитали 1201 год, когда из-за разлома на дне Мертвого моря погибли более 1 миллиона человек в Азии и 1931 год, когда в результате Великого китайского наводнения утонуло порядка 200 тысяч человек.

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