Маркетплейс Wildberries запустил микроблоги

Команда онлайн-площадки Wildberries расширила возможности портала «Wildberries Цифровой» — теперь там можно бесплатно создавать и вести микроблоги.

Пока они доступны в тестовом режиме. Пользователи могут выкладывать посты и формировать новостные ленты о своих товарах.

Благодаря этому предприниматели смогут не только в онлайн-режиме отвечать на вопросы покупателей и получать от них обратную связь, но и делать предварительные показы контента, размещать бонусные дополнения, анонсировать новинки.

Новый бесплатный инструмент уже доступен для всех авторов портала «Wildberries Цифровой», количество возможных сообщений от пользователей не ограничено.