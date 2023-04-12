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Маркетплейс Wildberries запустил микроблоги

Источник:
Sibnet.ru
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Команда онлайн-площадки Wildberries расширила возможности портала «Wildberries Цифровой» — теперь там можно бесплатно создавать и вести микроблоги.

Пока они доступны в тестовом режиме. Пользователи могут выкладывать посты и формировать новостные ленты о своих товарах.

Благодаря этому предприниматели смогут не только в онлайн-режиме отвечать на вопросы покупателей и получать от них обратную связь, но и делать предварительные показы контента, размещать бонусные дополнения, анонсировать новинки.

Новый бесплатный инструмент уже доступен для всех авторов портала «Wildberries Цифровой», количество возможных сообщений от пользователей не ограничено.

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Экономика #Торговля
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