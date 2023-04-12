Си Цзиньпин призвал военных готовиться к реальным боям

Председатель Китая Си Цзиньпин призвал военнослужащих Народно-освободительной армии Китая активизировать подготовку к реальным боевым действиям. Заявление прозвучало на фоне маневров китайских военных кораблей у Тайваня.

«Необходимо активизировать усилия по боевой военной подготовке, придерживаться военного обучения и углублять исследования по вопросам войны и боевых действий», — сказал китайский лидер.

Си Цзиньпин также отметил, что китайская армия должна «решительно защищать» территориальный суверенитет КНР, права и интересы страны на море, «улучшать способность своевременно и надлежащим образом реагировать на сложные ситуации».

8 апреля стартовали учения китайского флота у Тайваня, который официальный Пекин считает частью государства. В них принимают участие более десяти кораблей, включая авианосец «Шаньдун».

Китай ранее предупреждал, что готов использовать вооруженные силы для взятия Тайваня под свой контроль. Тайвань в 1949 году объявил о своей независимости от Китая после гражданской войны. Пекин не признает суверенитет острова.