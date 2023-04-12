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Си Цзиньпин призвал военных готовиться к реальным боям

Источник:
CCTV
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Армия Китая
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Председатель Китая Си Цзиньпин призвал военнослужащих Народно-освободительной армии Китая активизировать подготовку к реальным боевым действиям. Заявление прозвучало на фоне маневров китайских военных кораблей у Тайваня.

«Необходимо активизировать усилия по боевой военной подготовке, придерживаться военного обучения и углублять исследования по вопросам войны и боевых действий», — сказал китайский лидер.

Си Цзиньпин также отметил, что китайская армия должна «решительно защищать» территориальный суверенитет КНР, права и интересы страны на море, «улучшать способность своевременно и надлежащим образом реагировать на сложные ситуации».

8 апреля стартовали учения китайского флота у Тайваня, который официальный Пекин считает частью государства. В них принимают участие более десяти кораблей, включая авианосец «Шаньдун».

Китай ранее предупреждал, что готов использовать вооруженные силы для взятия Тайваня под свой контроль. Тайвань в 1949 году объявил о своей независимости от Китая после гражданской войны. Пекин не признает суверенитет острова.

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Политика #Мир #Армия
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Топ комментариев

c2h5oh76

ты же сливаешься или хлебанул алкашки уже? повторю в последний раз, когда украина выходила из состава...

c2h5oh76

ты не сливайся, какой был повод у названных тобой субъектов, проводить референдумы? вот урина обязана...

rumatam

Это рынок, снижайте цены............

MuCbE

Я с дивана готов стать посредником между Израилем и Палестиной чьи территории Израиль незаконно оккупировал....