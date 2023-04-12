Екатерина Варнава опубликовала очень сексуальное фото

Актриса и ведущая Екатерина Варнава опубликовала в социальных сетях снимки с обнаженной грудью и привела поклонников в восторг.

«Как красиво снимает @dvelichko (Даниил Величко). Невыносимо», — трогательно подписала Варнава публикацию в стиле ню.

Фото: © Даниил Величко

Даниил Величко — 34-летний московский фотограф и дизайнер. Он востребован в светской тусовке, у него снимались Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Ирина Дубцова, Михаил Галустян.

Екатерина Варнава одна из частых моделей Величко. Она не только снималась у него обнаженной, но и принимала участие в художественных фотосессиях.