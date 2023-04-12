Улететь на Марс пожелали четверть россиян

Улететь на Марс в качестве космических туристов хотят почти четверть россиян (24%), следует из данных социологического опроса ВЦИОМ. На втором месте по популярности — Луна (10%).

Согласно исследованию, более 70% населения России согласны отправиться на какую-либо другую планету Солнечной системы. При этом 9% выбрали Венеру, 6% — газовый гигант Юпитер, 5% — Сатурн.

Почти каждый второй опрошенный (45%) верит, что полет пилотируемого корабля на Марс возможен в ближайшие полвека. В 2014 году таких было всего 16%, отмечается в исследовании.

Кроме этого, сильно увеличилась и доля тех, кто верит в возможность скорого появления обитаемой базы на Луне — 37%, тогда как девять лет назад таких был всего 13%. 35% опрошенных считают возможной войну в космическом пространстве.

Еще 10% граждан верят в то, что гигантский метеорит в ближайшие полвека уничтожит человечество. 7% допускают, что человечество покинет Землю и переселится на другую планету, 5% считают возможным, что Солнце потухнет и Земля станет непригодной для жизни.