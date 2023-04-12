Российскому сегменту МКС продлили «жизнь»

Правительство России продлило работу российского сегмента Международной космической станции до 2028 года, сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным.

«Настало время детально обсудить вопросы создания Российской орбитальной станции, потому что по решению правительства работа Международной космической станции продлена до 2028 года», — сказал Борисов.

При этом он подчеркнул, что России ни в коем случае нельзя иметь перерывов в пилотируемой космонавтике. Для этого потребуется создание Российской орбитальной станции, формирование которой должно стартовать еще до завершения «жизни» МКС.

Международная космическая станция была запущена в 1998 году, на ней работают космонавты из России, США, Японии, Канады, Германии и других стран. Российский сегмент МКС состоит из шести модулей, при этом модуль «Заря» является собственностью NASA.

Российский сегмент МКС занимает около 17% станции по массе (76,4 тонны) и около 27% по герметичному объему (265,4 квадратных метров).