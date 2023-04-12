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Совфед одобрил закон об электронных повестках

Источник:
Sibnet.ru
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Совет Федерации одобрил закон о реестре военнообязанных и электронных повестках — его поддержали 163 сенатора, один высказался против.

Накануне документ приняла Госдума — согласно нему, повестки начнут отправлять в электронной и письменной форме, их юридическая сила будет одинаковой. Повестки считаются врученными по истечении семи дней с момента появления в соответствующем реестре.

Военнообязанным запретят выезд из России с момента, когда повестка считается полученной. Для тех, кто не придет в военкомат в течение 20 дней со дня, указанного в ней, предусмотрены ограничения, которые вступят в силу автоматически.

В списке ограничений запрет на регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых, пауза в постановке недвижимости на кадастровый учет или в регистрации прав на недвижимость, ограничение права на управление транспортными средствами и их государственную регистрацию, отказ в заключении кредитных договоров и договоров займа.

Также в России сформируют единый реестр военнообязанных. Он будет содержать личные данные таких лиц, включая место проживания и военно-учетную специальность. Информация в реестр будет поступать с государственных ресурсов.

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Оборона #Армия #Законы
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Топ комментариев

c2h5oh76

ты же сливаешься или хлебанул алкашки уже? повторю в последний раз, когда украина выходила из состава...

c2h5oh76

ты не сливайся, какой был повод у названных тобой субъектов, проводить референдумы? вот урина обязана...

rumatam

Это рынок, снижайте цены............

MuCbE

Я с дивана готов стать посредником между Израилем и Палестиной чьи территории Израиль незаконно оккупировал....