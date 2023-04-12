Совфед одобрил закон об электронных повестках

Совет Федерации одобрил закон о реестре военнообязанных и электронных повестках — его поддержали 163 сенатора, один высказался против.

Накануне документ приняла Госдума — согласно нему, повестки начнут отправлять в электронной и письменной форме, их юридическая сила будет одинаковой. Повестки считаются врученными по истечении семи дней с момента появления в соответствующем реестре.

Военнообязанным запретят выезд из России с момента, когда повестка считается полученной. Для тех, кто не придет в военкомат в течение 20 дней со дня, указанного в ней, предусмотрены ограничения, которые вступят в силу автоматически.

В списке ограничений запрет на регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых, пауза в постановке недвижимости на кадастровый учет или в регистрации прав на недвижимость, ограничение права на управление транспортными средствами и их государственную регистрацию, отказ в заключении кредитных договоров и договоров займа.

Также в России сформируют единый реестр военнообязанных. Он будет содержать личные данные таких лиц, включая место проживания и военно-учетную специальность. Информация в реестр будет поступать с государственных ресурсов.