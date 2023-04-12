Браузер Opera для iOS получил бесплатный VPN

Все пользователи браузера Opera для iOS получили доступ к бесплатному VPN-сервису, встроенному в браузер.

VPN-сервис Opera не требует подписки, регистрации аккаунта и установки дополнительных расширений — достаточно активировать соответствующий переключатель в главном меню веб-обозревателя.

Opera стала первой компанией, обеспечившей бесплатную услугу такого рода для всех основных программных платформ. Отмечается, что такая политика обеспечивает дополнительный уровень безопасности, поскольку пользователь не афиширует лишние данные о себе.

На сегодня бесплатный VPN-сервис Opera также представлен в версиях браузера для Windows, macOS, Linux и Android. Однако для российских пользователей данная функция заблокирована с 2021 года.