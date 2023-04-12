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Браузер Opera для iOS получил бесплатный VPN

Источник:
9to5mac
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Все пользователи браузера Opera для iOS получили доступ к бесплатному VPN-сервису, встроенному в браузер.

VPN-сервис Opera не требует подписки, регистрации аккаунта и установки дополнительных расширений — достаточно активировать соответствующий переключатель в главном меню веб-обозревателя.

Opera стала первой компанией, обеспечившей бесплатную услугу такого рода для всех основных программных платформ. Отмечается, что такая политика обеспечивает дополнительный уровень безопасности, поскольку пользователь не афиширует лишние данные о себе.

На сегодня бесплатный VPN-сервис Opera также представлен в версиях браузера для Windows, macOS, Linux и Android. Однако для российских пользователей данная функция заблокирована с 2021 года.

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Топ комментариев

c2h5oh76

ты же сливаешься или хлебанул алкашки уже? повторю в последний раз, когда украина выходила из состава...

c2h5oh76

ты не сливайся, какой был повод у названных тобой субъектов, проводить референдумы? вот урина обязана...

rumatam

Это рынок, снижайте цены............

MuCbE

Я с дивана готов стать посредником между Израилем и Палестиной чьи территории Израиль незаконно оккупировал....