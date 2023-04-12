Shaman выпустил клип на новую песню «Мы» с детьми в главной роли

Певец Shaman в день Космонавтики выпустил песню «Мы» и сразу клип на нее, где главными героями стали дети.

«Будущее России — это дети. Они и стали главными персонажами клипа "Мы" — не выдуманные, а настоящие герои, несмотря на свой юный возраст, уже добившиеся феноменальных результатов», — написал певец в телеграм-канале.

Песня и клип получились в традиционном для Shaman'a стиле — патриотичном. А к каждому ребенку, снявшемуся в клипе, добавили подпись с его достижением.

За два часа с момента публикации, клип собрал около 65 тысяч просмотров. А в комментариях отсутствует критика нового произведения Shaman'a. Пользователи Сети уже предложили сделать песню «Мы» новым гимном молодежи.