НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Shaman выпустил клип на новую песню «Мы» с детьми в главной роли

Источник:
Sibnet.ru
305 4

Певец Shaman в день Космонавтики выпустил песню «Мы» и сразу клип на нее, где главными героями стали дети.

«Будущее России — это дети. Они и стали главными персонажами клипа "Мы" — не выдуманные, а настоящие герои, несмотря на свой юный возраст, уже добившиеся феноменальных результатов», — написал певец в телеграм-канале.

Песня и клип получились в традиционном для Shaman'a стиле — патриотичном. А к каждому ребенку, снявшемуся в клипе, добавили подпись с его достижением.

За два часа с момента публикации, клип собрал около 65 тысяч просмотров. А в комментариях отсутствует критика нового произведения Shaman'a. Пользователи Сети уже предложили сделать песню «Мы» новым гимном молодежи.


Еще по теме
Первый канал неправильно перевел песню Бейонсе «If I Were a Boy»
«Сплин» убрали с афиш фестиваля «Ветер Сибири» после жалобы
Совет отцов потребовал отменить «Сплина» на фестивале «Ветер Сибири»
Рэпер Татарин записал кавер на песню «Запахло весной»
смотреть все
Культгид #Музыка
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Психолог нашла связь между нижним бельем и характером девушки
Парад планет: куда смотреть и нужно ли бояться
Паникующие вкладчики опустошили банки США
Госдума предложила платить школьникам за пятерки
Обсуждение (4)
Картина дня
Си Цзиньпин призвал военных готовиться к реальным боям
Совфед одобрил закон об электронных повестках
Премьер Украины допустил перенос начала наступления на лето
Минцифры оценило срок появления реестра военнообязанных
Самое обсуждаемое
42
Украина проведет тотальную мобилизацию ради нового наступления
39
Группы охотников на западные танки появились в российской армии
32
МИД Японии обвинил Россию в оккупации южных Курил
29
Американский офицер предсказал Украине военную катастрофу
28
Лавров определил цель Запада после «покорения России»