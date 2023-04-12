Фото новой Lada X-Cross 5 появились в Сети

Появились фотографии и некоторые подробности о первом кроссовере Lada, который будут выпускать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге — модель будет называться X-Cross 5.

Lada X-Cross 5 представят в среду на дилерской конференции АвтоВАЗа в Сочи, сообщил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Он опубликовал в телеграм-канале несколько фото кроссовера.

Lada X-Cross 5 — это FAW Bestune T77. Решетка радиатора осталась прежней, но на ней — огромная ладья в овале. Авто комплектуется турбомотором объемом 1,5 литра, шестиступенчатой механикой либо семиступенчатым роботом. Привод передний.

По данным Кадакова, выпуск машины начнут через пару месяцев на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, сначала методом крупноузловой сборки.

Dсе кроссоверы Lada питерской сборки будут называться X-Cross. Цифра условно обозначает размер машины.

Цены пока не определены. FAW Bestune T77 продается по цене от 2,16 миллиона рублей. В 2022 году реализовано более 2 тысяч машин.