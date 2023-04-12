ТНТ объявил о съемках нового сезона «Реальных пацанов»

Сериал «Реальные пацаны» получил 10-й сезон, в котором Николай Наумов наконец станет счастливым, но сначала ему придется переехать в деревню.

Съемки нового сезона пройдут в Москве, а также в Ступино и продлятся до конца лета, сообщила пресс-служба ТНТ.

В новом сезоне «Реальных пацанов» Коля отправится в родную деревню Наумовку, где с присущим ему энтузиазмом начнет поднимать уровень жизни местных жителей. К нему присоединятся близкие — Лера с детьми и мама с Арменчиком.

Друзья Наумовых останутся в Перми, но связь с ними не оборвется. Более того, авторы обещают вернуть в новый сезон выбывших персонажей – например, первую любовь Базанова – Настю Иванчук.

К своим ролям вернутся Николай Наумов, Владимир Селиванов, Станислав Тляшев, Зоя Бербер, Марина Федункив, Мария Скорницкая, Валентина Мазунина, Армен Бежанян, Игорь Ознобихин, Алексей Базанов.

«Мы ставили себе целью написать серии так, чтобы истории Коляна не заканчивались неудачами. Чтобы его косяки исправлялись», — цитирует пресс-служба ТНТ автора идеи и генпродюсера сериала «Реальные пацаны» Антона Зайцева.