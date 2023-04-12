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Российская теннисистка подпишет декларацию о нейтральности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @anapotapovaa

Российская теннисистка, 24-я ракетка мира Анастасия Потапова подпишет «декларацию о нейтральности», чтобы выступить на Уимблдоне в этом сезоне.

Для допуска на Уимблдон в нынешнем сезоне российские и белорусские теннисисты должны подписать «декларацию о нейтральности». Но теннисистов, получающих государственное финансирование, не допустят.

«Я читала об этом в медиа, но мне лично никто из WTA не подходил и не говорил: "Вот, Настя, через месяц мы пришлем бумагу на почту, тебе нужно будет сделать подпись". Я сделаю подпись, но кому от нее станет проще? Ничего не закончится, она ничего не изменит», — сказал Потапова в интервью «Чемпионату».

По ее мнению, аналогичную подпись поставят все, так как у спортсменов век недолгий и им хочется сыграть как можно больше, особенно на турнире «Большого шлема».

В 2022 году российский и белорусских теннисистов не допустили на Уимблдон. На всех других соревнованиях ATP и WTA спортсмены выступают в нейтральном статусе.

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Uynachalnica

Наследство чубайсика покоя не дает?

STRYKER9800

Сам то ты под Артемовск не желаешь? Шагом марш в военкомат!! Эксперт диванный)))

alex-daredevil

Указал бы хоть один пример, не однократной эффективности приватизации.

-БЕРКУТ-

конечно удобно, снять ответственность с государства, и потом обвинять в развале предприятий частников