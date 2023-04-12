Телеканалы «Ностальгия» и «TV BRICS» появились в Wink

Вещание телеканалов «Ностальгия» с архивными передачами из СССР и «TV BRICS» с программами о Бразилии и Китае началось в Wink.

Телеканал «Ностальгия» создан для тех, «кому дороги кумиры прошлых лет; кто любит музыку 1960-1990-х и фильмы, проверенные временем; тем, кто помнит лучшие передачи советского телевидения и интересуется историей своей страны».

В эфире канала — архивные телепрограммы с 1960 по 1990 годы, музыка, разрешенная и запрещенная в СССР, ток-шоу о самом интересном в СССР, интерактивные воспоминания о жизни в Советском Союзе.

«TV BRICS» — информационно-познавательный проект о жизни, истории, культуре, политике и экономике стран БРИКС: Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР. Телеканал покажет авторское кино и документалистику от авторов из пяти стран.

Канал «TV BRICS» (кнопка 60) доступен в пакетах «Трансформер», «Максимум», «Премиум», а так же в архивных пакетах «Стартовый», «Оптимальный», «Продвинутый», «Максимальный».

Канал «Ностальгия» (кнопка 249) доступен в пакетах «Трансформер», «Максимум», «Премиум», а так же в архивных пакетах «Оптимальный», «Продвинутый», «Максимальный».