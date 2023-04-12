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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Премьер Украины допустил перенос начала наступления на лето

Источник:
ТАСС
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Украина начнет контранаступления только при стопроцентной готовности к нему, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Мы не чувствуем давления со стороны наших друзей и партнеров относительно начала наступления. Все наши друзья и партнеры четко понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть на 100 и даже больше процентов готовым к этому», — приводит РИА Новости слова Шмыгаля, сказанные им в интервью западным СМИ.

Он подчеркнул, что для такой готовности Киеву нужна дополнительная помощь, поэтому контрнаступление может начаться и летом.

«Нам нужно больше артиллерии, боеприпасов. Нам нужно больше ракет средней и большой дальности, нам нужны танки, и нам понадобятся истребители», — сказал премьер.

Шмыгаль накануне прибыл в Вашингтон для проведения серии встреч, посвященных оказанию Украине международной помощи.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика
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