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Эксперт спрогнозировал курс доллара к началу мая

Источник:
«Прайм»
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Динамика курса доллара к 1 мая будет зависеть от цен на нефть, международной ситуации, данных по расходам и дефициту бюджета, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Аналитик напомнил, что во вторник, 11 апреля доллар стоил около 82,2 рубля. С начала года российская валюта ослабла на 16%.

«Факторами ослабления рубля стали сокращение поступлений от экспорта из-за санкций и слабости сырьевых цен, восстановление импорта, увеличение спроса на валюту со стороны иностранных компаний, которые продают активы в России, а также физлиц для зарубежных поездок», — объяснил агентству «Прайм» Васильев.

Он предположил, что в базовом сценарии к 1 мая можно ждать возврата курса доллара в диапазон 75-80 рублей. В качестве рискового сценария он назвал падение нефтяных цен ниже 80 долларов за баррель. В этом случае, по его мнению, возможно закрепление доллара в диапазоне 80-85 рублей за доллар.

Самый оптимистичный сценарий предполагает рост нефтяных цен, сокращение дисконта российской нефти, уменьшение геополитической напряженности, снижение дефицита бюджета. Тогда вероятен виток укрепления рубля к 1 мая до 70-75 за доллар, заключил аналитик.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Наследство чубайсика покоя не дает?

STRYKER9800

Сам то ты под Артемовск не желаешь? Шагом марш в военкомат!! Эксперт диванный)))

alex-daredevil

Указал бы хоть один пример, не однократной эффективности приватизации.

-БЕРКУТ-

конечно удобно, снять ответственность с государства, и потом обвинять в развале предприятий частников