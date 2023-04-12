Список запрещенных анаболиков и психостимуляторов пополнился

Правительство РФ внесло 12 новых анаболиков и психостимуляторов в список сильнодействующих веществ, за незаконный оборот которых предусмотрена уголовная ответственность.

Это семь анаболических стероидов, четыре психостимулятора и фрагмент гормона роста. Все это новые виды подпольно синтезированных веществ, которые содержатся в биологически активных добавках и предтренировочных комплексах и активно продаются на специализированных интернет-ресурсах и в соцсетях.

Список впервые запрещенных анаболиков и психостимуляторов

атаместан,

андростандион, 6альфа-метил-андрост-4-ен-3,17-дион,

тестолактон,

трендион

форместан

хлорметиландростендиол

ареколин

ДМБА

октодрин

2-фенилпропан-1-амин

HGH Frag 176-191

Стероиды и психостимуляторы, содержащиеся в БАДах и предтренировочных комплексах, высоко востребованы на черном рынке сильнодействующих веществ. Они производятся в подпольных условиях под различными брендами как за рубежом, так и в РФ.