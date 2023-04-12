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Список запрещенных анаболиков и психостимуляторов пополнился

Источник:
Sibnet.ru
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Правительство РФ внесло 12 новых анаболиков и психостимуляторов в список сильнодействующих веществ, за незаконный оборот которых предусмотрена уголовная ответственность.

Это семь анаболических стероидов, четыре психостимулятора и фрагмент гормона роста. Все это новые виды подпольно синтезированных веществ, которые содержатся в биологически активных добавках и предтренировочных комплексах и активно продаются на специализированных интернет-ресурсах и в соцсетях.

Список впервые запрещенных анаболиков и психостимуляторов

  • атаместан,
  • андростандион, 6альфа-метил-андрост-4-ен-3,17-дион,
  • тестолактон,
  • трендион
  • форместан
  • хлорметиландростендиол
  • ареколин
  • ДМБА
  • октодрин
  • 2-фенилпропан-1-амин
  • HGH Frag 176-191

Стероиды и психостимуляторы, содержащиеся в БАДах и предтренировочных комплексах, высоко востребованы на черном рынке сильнодействующих веществ. Они производятся в подпольных условиях под различными брендами как за рубежом, так и в РФ.

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Uynachalnica

Наследство чубайсика покоя не дает?

STRYKER9800

Сам то ты под Артемовск не желаешь? Шагом марш в военкомат!! Эксперт диванный)))

alex-daredevil

Указал бы хоть один пример, не однократной эффективности приватизации.

-БЕРКУТ-

конечно удобно, снять ответственность с государства, и потом обвинять в развале предприятий частников