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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Израиль готов стать посредником между Россией и Украиной

Источник:
Sibnet.ru
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Израиль готов предоставить площадку для переговоров России и Украины, если стороны изъявят такое желание, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

«Если у России и Украины будет желание договориться, мы всегда готовы предоставить помощь. У нас хорошие отношения с Россией, у нас хорошие отношения с Украиной», — сказал дипломат в интервью газете «Известия».

По его мнению, стороны должны понять, чего они хотят, чтобы провести мирные переговоры.

«Мы готовы к переговорам с учетом тех реалий, которые сегодня сложились, и с учетом законных интересов и законных озабоченностей Российской Федерации, прежде всего с точки зрения нашей безопасности и с точки зрения прав людей, которые живут на Донбассе, на соседних территориях», — заявлял глава МИД Сергей Лавров.

Президент Украины Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ об отказе от переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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