Россия испытала межконтинентальную ракету с новым оснащением

Российская армия провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подвижного грунтового ракетного комплекса, говорится в сообщении Минобороны России.
Целью запуска с полигона «Капустин Яр» в Астраханской
области стало испытание перспективного боевого оснащения. Учебная боевая часть
ракеты поразила условную цель на полигоне «Сары-Наган» в Казахстане, отметили в
военном ведомстве.
«Пуск позволил подтвердить правильность
схемно-конструктивных и технических решений, применяемых при разработке новых
ракетных комплексов стратегического назначения», — сказано в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что задачи были выполнены «в
полном объеме».