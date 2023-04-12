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Россия испытала межконтинентальную ракету с новым оснащением

Источник:
Sibnet.ru
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Российская армия провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подвижного грунтового ракетного комплекса, говорится в сообщении Минобороны России.

Целью запуска с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области стало испытание перспективного боевого оснащения. Учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне «Сары-Наган» в Казахстане, отметили в военном ведомстве.

«Пуск позволил подтвердить правильность схемно-конструктивных и технических решений, применяемых при разработке новых ракетных комплексов стратегического назначения», — сказано в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что задачи были выполнены «в полном объеме».

 


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