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Путин предостерег от затоваривания на рынке недвижимости

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирск
Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин предупредил о переизбытке предложения на российском рынке недвижимости и призвал поддержать спрос.

По данным Росстата в стране в 2022 году ввели 102,7 миллиона квадратных метров жилой недвижимости — это рекорд для постсоветской России.

«На рынке недвижимости начинают возникать и определенные дисбалансы: происходит так называемое затоваривание, что в дальнейшем может привести к сокращению "стройки"»,— сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

Президент заявил о необходимости работать над снижением таких рисков. «Нужно обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие строительного сектора, и прежде всего нужно поддержать спрос на жилье», — подчеркнул Путин.

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Экономика #Квадраты
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Uynachalnica

Наследство чубайсика покоя не дает?

STRYKER9800

Сам то ты под Артемовск не желаешь? Шагом марш в военкомат!! Эксперт диванный)))

alex-daredevil

Указал бы хоть один пример, не однократной эффективности приватизации.

-БЕРКУТ-

конечно удобно, снять ответственность с государства, и потом обвинять в развале предприятий частников