Президент России Владимир Путин предупредил о переизбытке предложения на российском рынке недвижимости и призвал поддержать спрос.

По данным Росстата в стране в 2022 году ввели 102,7 миллиона квадратных метров жилой недвижимости — это рекорд для постсоветской России.

«На рынке недвижимости начинают возникать и определенные дисбалансы: происходит так называемое затоваривание, что в дальнейшем может привести к сокращению "стройки"»,— сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

Президент заявил о необходимости работать над снижением таких рисков. «Нужно обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие строительного сектора, и прежде всего нужно поддержать спрос на жилье», — подчеркнул Путин.